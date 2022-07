Pandemie

vor 23 Min.

Mehr Covid-Patienten in Kliniken: Inzidenz im lila Bereich

Die Zahl der Covid-Patienten in den Brandenburger Krankenhäusern ist deutlich gestiegen: Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 548 Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt werden, davon 43 auf Intensivstationen.