Ministerin Nonnemacher warnt: Corona noch nicht vorbei

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen vor vorschnellen Lockerungen gewarnt.

" Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn sich das alle sehnlichst wünschen", sagte Nonnemacher am Freitag auf Anfrage und kritisierte den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Infektionsschutzgesetz. Die Länder benötigten weiterhin einen Corona-Werkzeugkasten mit Maskenpflicht, Abstandsgebot, Hygienekonzepten, Kontakt- und Zugangsbeschränkungen und Testen, sagte die Ministerin.

Das Brandenburger Kabinett wird sich kommenden Dienstag mit der neuen Verordnung beschäftigen. Beschlüsse können erst zum Ende der Woche nach Bundestag und Bundesrat gefasst werden.

Die Infektionszahlen seien noch immer auf einem sehr hohen Niveau, betonte Nonnemacher. Mit der Ausbreitung der Omikron-Sublinie BA.2 stiegen seit einigen Tagen die Fallzahlen wieder spürbar an. Täglich gebe es in Deutschland zwischen 200 bis 300 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Vor dieser Realität dürfe man die Augen nicht verschließen, nur weil viele durch die lang andauernde Pandemie erschöpft seien, sagte Nonnemacher.

Der vorgelegte Gesetzentwurf regelt, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Möglich sein sollen noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und öffentlichem Nahverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Wenn sich vor Ort die Corona-Lage zuspitzt, sollen dort einige schärfere Auflagen verhängt werden können.

