RKI-Daten: Berliner Inzidenz bei rund 340

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin am Mittwoch mit 338,3 angegeben.

Das geht aus Zahlen des Dashboards vom frühen Morgen hervor. So viele Infektionen mit dem Coronavirus wurden innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen gemeldet. Laut Lagebericht des Senats hatte der Wert am Vortag bei 350,0 gelegen und vor einer Woche bei 457,8. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Mittwoch mit 507,1 an.

Rund 3800 Neuinfektionen wurden für Berlin innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden damit für die Hauptstadt mehr als eine Million Ansteckungen gemeldet.

Experten davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil nicht alle Schnelltests zuverlässig sind und weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell, besonders am Wochenende und zu Wochenbeginn kann es deshalb zu Meldeverzug kommen.

Der Statistik zufolge sind zudem drei neue Todesfälle hinzugekommen. Insgesamt wurden damit in Berlin seit Pandemiebeginn 4528 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

(dpa)