Hospitalisierungsinzidenz wieder leicht gestiegen

Die Zahl der binnen der vergangenen Woche in Krankenhäuser eingelieferten Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner in Brandenburg ist leicht gestiegen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Mittwoch bei 5,89 im gelben Bereich, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Seit Samstag war der Wert rückläufig gewesen. Am Samstag befand sich die Inzidenz noch bei 6,32 und damit im roten Bereich.

Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt bei 10,2 und damit ebenfalls im gelben Bereich (Stand: Dienstag). Am Montag war der Anteil 10,8 und damit höher.

In Brandenburg sank die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Zahlen vom Mittwoch von 1288 am Vortag auf 1212. 6945 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei 678.548 liegt. Mit sieben neuen Todesfällen starben inzwischen 5405 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1663.

