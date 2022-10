Förstemann peilt mit neuem Tandem-Partner WM-Medaille an

Ex-Olympia-Teilnehmer Robert Förstemann startet einen neuen Anlauf auf eine paralympische Olympia-Medaille. Die Paracycling-WM wird eine erste Standortbestimmung für den Berliner und seinen neuen Tandem-Partner.

Die Wettkämpfe bisher liefen vielversprechend, an diesem Freitag wollen Robert Förstemann und sein neuer Tandem-Partner Thomas Ulbricht bei den Paracycling-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines in den Kampf um Edelmetall eingreifen. "Es wäre vermessen zu sagen, eine Medaille bei der WM ist Pflicht. Ich denke, realistisch ist für uns eine Platzierung zwischen den Plätzen drei und sechs", sagte Förstemann vor dem WM-Debüt.

Seit knapp einem Jahr trainieren Förstemann und Ulbricht zusammen. Förstemann, 2012 Olympia-Dritter im Teamsprint und zwei Jahre zuvor Weltmeister, sattelte Ende 2018 zum Para-Sport um und pilotiert seitdem ein Tandem. Im Vorjahr verpasste der 36-Jährige bei den Paralympics in Tokio zusammen mit dem Rangsdorfer Kai Kruse als Vierter hauchdünn Bronze. Kruse trat danach zurück. Mit Thomas Ulbricht, zuvor Para-Leichtathlet, war schnell ein neuer Co-Pilot gefunden.

"Thomas ist nach wie vor Neuling auf dem Rad, deshalb ist Konstanz unsere größte Baustelle. Bei einigen Wettkämpfen haben wir unser Potenzial schon angedeutet. Natürlich ist noch viel Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg und haben schon viel erreicht", sagte Förstemann.

"Es geht ordentlich zur Sache und die hohe Geschwindigkeit hat absolut einen großen Reiz", erklärte Ulbricht. Der sehbehinderte 37-Jährige aus Berlin war schon viermal bei den Paralympics als Leichtathlet dabei und will nach Silber und Bronze nochmals angreifen. Die Umstellung von der Tartanbahn auf die Holzpiste ist inzwischen gelungen. Im September wurde das neue Duo überlegen deutscher Meister.

Die Konkurrenz in der Startklasse "MB" ist bei der WM groß. Das ist auch ein Vorgeschmack auf die Paralympics in knapp zwei Jahren an gleicher Stelle - und da wollen Förstemann/Ulbricht unbedingt hin. "Letztendlich ist unser Ziel eine Medaille bei den Paralympics 2024 an gleicher Stelle", sagte Förstemann.

