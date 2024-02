Brandenburg ist nicht Paris: Keine ähnlichen Pläne für SUV

In Paris wird das Parken für schwere Fahrzeuge von Besucherinnen und Besuchern teurer - das hat ein Bürgerentscheid ergeben. Mehrere Brandenburger Städte positionieren sich dazu.

Wer ein schweres Auto fährt, wird beim Parken in Brandenburger Städten anders als in Paris in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht mehr Geld als bisher zahlen müssen. Eine Umfrage unter mehreren Städten ergab, dass es derzeit keine ähnlichen Pläne wie in Frankreichs Hauptstadt gibt. Die Städte haben unterschiedliche Begründungen.

"Aktuell gibt es keine solchen Pläne", sagte der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Gloßmann. "Wir schauen uns die Höhe der Parkgebühren zwar fortlaufend an, aber in diese Richtung gibt es keine Überlegungen." Er verwies auf die Frage der Gleichbehandlung. Paris habe die höheren Parkgebühren zudem für Besucherinnen und Besucher beschlossen, nicht für Einwohnerinnen und Einwohner.

Ähnlich ist es in der Landeshauptstadt Potsdam. "Wir schauen uns natürlich schon an, welche Konzepte andere Kommunen in Europa umsetzen, um mit dem knappen Raum in Innenstädten umzugehen", sagte Stadtsprecher Markus Klier. "Aber es gibt aktuell keine Pläne für höhere Parkgebühren für SUVs in der Landeshauptstadt."

Ähnliche Pläne wie in Paris gibt es auch in Brandenburg an der Havel derzeit nicht, wie Sprecher Thomas Messerschmidt sagte. Frankfurt (Oder) sieht ebenso keinen akuten Regelungsbedarf. Externe SUV stellten im Vergleich zu anderen Fahrzeugen keine herausgehobene Belastung für öffentliche Parkflächen dar, teilte die Pressestelle mit. Diese Frage müsse im Zuge einer Überarbeitung der Parkgebührenordnung im Zusammenhang auch mit anderen Sachverhalten geprüft werden wie etwa der Behandlung von Elektrofahrzeugen.

Bei einem Bürgerentscheid in Paris hat am Sonntag eine Mehrheit den Plan der Stadt zur Verdreifachung der Parktarife für schwere Autos gebilligt. Eine Stunde Parken im Zentrum kostet für schwere SUV und andere gewichtige Karossen von September an für eine Stunde 18 Euro, für sechs Stunden werden gar 225 Euro fällig.

Den Sondertarif für schwere Wagen in Paris sollen ausschließlich Besucher bezahlen. Anwohner sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker und Pflegedienste. Greifen soll der Tarif für Verbrenner- und Hybridmodelle mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektromodelle ab zwei Tonnen Gewicht.

