Birgit Bessin zur neuen AfD-Landesvorsitzenden gewählt

Birgit Bessin ist neue Landesvorsitzende der Brandenburger AfD.

Die 44-jährige bisherige Vize-Landeschefin setzte sich am Samstag auf dem AfD-Landesparteitag in Prenzlau (Uckermark) bei einer Kampfabstimmung mit 178 Stimmen der Mitglieder gegen den Bundestagsabgeordneten René Springer durch, der 147 Stimmen erhielt. Auf Bessin entfielen damit rund 53,3 Prozent der Stimmen, Springer kam auf 44,01 Prozent. Als dritter Bewerber erhielt das AfD-Mitglied Alexander Nikulka aus dem Kreisverband Oder-Spree 8 Stimmen.

Bessin tritt damit die Nachfolge von Andreas Kalbitz an, dessen Parteimitgliedschaft im Sommer 2020 vom AfD-Bundesschiedsgericht für nichtig erklärt worden war. Seitdem war der Posten vakant. Die 44-Jährige gilt als Vertraute von Kalbitz. Sie gehörte wie Kalbitz zu den Unterzeichnern der "Erfurter Resolution" des inzwischen aufgelösten rechtsnationalen "Flügels" der Partei rund um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke.

Bessin betonte in ihrer Bewerbungsrede, dass sie sich voll auf die Parteiarbeit konzentrieren und die Kampagne zur Gewinnung neuer Mitglieder ausweiten wolle. "Ich bin Teamplayer und absolut motiviert." Bessin verwies darauf, dass sie seit dem Abtritt von Kalbitz als Vize-Chefin den Landesverband geführt und intensive Kontakte mit den Kreisverbänden geknüpft habe.

Springer hatte in seiner Bewerbungsrede angekündigt, er wolle die AfD in die Regierung führen. "Wir müssen die Machtfrage stellen in diesem Land, wir müssen die stärkste Kraft werden und wir müssen Regierungsverantwortung übernehmen", betonte er. Der 42-Jährige war Büroleiter des Ehrenvorsitzenden der Brandenburger AfD, Alexander Gauland, und ist derzeit Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion.

