Woidke würdigt Platzeck als Brückenbauer und Brandenburger

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat seinen Vorgänger Matthias Platzeck zum 70.

Geburtstag als geradlinigen Menschen gewürdigt. "Die Zeit rennt", schrieb der SPD-Politiker am Donnerstag. Es komme ihm wie gestern vor, dass sie gemeinsam im Landtag gesessen hätten. Woidke gehörte acht Jahre zum Kabinett Platzecks. Der SPD-Politiker war von 2002 bis zu seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen im August 2013 Ministerpräsident von Brandenburg.

Woidke erinnerte daran, dass für Platzeck leitend gewesen sei, dass "Zukunft Herkunft braucht" - das habe dieser mitgenommen aus seiner Zeit in der Opposition in der DDR. Als Politiker sei Platzeck "der Brandenburger" gewesen - "nah bei den Menschen und ihnen zugewandt". Dialog sei sein Maßstab gewesen. "Das galt auch und besonders für Deine Kontakte nach Osteuropa. Du warst hier immer ein Brückenbauer."

Seinen Geburtstag am Freitag will der Babelsberger Platzeck mit seiner Familie in seinem Haus in der Uckermark feiern. Dazu schrieb Woidke auch: "Ich wünsche Dir, dass Du immer öfter vom Kranich in der Uckermark und nicht von der S-Bahn geweckt wirst. Und ich wünsche Dir, dass Du Deinen Geburtstag ausgelassen feierst im Kreise Deiner Lieben."

(dpa)