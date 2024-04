AfD berät Programm und Kandidaten zur Landtagswahl

Die brandenburgische AfD beginnt am Samstag bei einem Parteitag in Jüterbog (ab 10.00 Uhr) mit der Vorbereitung der Landtagswahl am 22.

September. An jeweils zwei Tagen an diesem und am nächsten Wochenende will die Partei ihre Kandidaten auswählen und ihr Wahlprogramm verabschieden.

In einer Umfrage kam die AfD vor wenigen Tagen auf 25 Prozent Zustimmung in Brandenburg und lag damit vor SPD und CDU auf Platz eins. Der neue Vorsitzende René Springer hat angekündigt, die AfD wolle Brandenburg regieren. Allerdings sind keine Koalitionspartner für die Partei in Sicht, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft.

Gegner der AfD haben für das Wochenende Proteste angekündigt. So soll es am Sonntag eine Kundgebung auf dem Marktplatz von Jüterbog geben und anschließend ein "Familienfest für Demokratie", wie der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn mitteilte. Die Polizeidirektion West hatte nach Angaben einer Sprecherin keine Informationen zu möglichen Protesten am Samstag.

(dpa)