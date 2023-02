Berliner CDU sondiert nun mit Grünen

Nach dem ersten Sondierungsgespräch des Berliner Wahlsiegers CDU mit der SPD sind nun die Grünen an der Reihe.

Vertreter der Union und der Grünen kamen am Freitagnachmittag zusammen, um auszuloten, ob es eine gemeinsame Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und die Bildung einer Regierung gibt. Das Gespräch mit der SPD, das am Vormittag begonnen hatte, dauerte etwa dreieinhalb Stunden. Anschließend kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an, dass sie ihre Sondierungsgespräche am Montag fortsetzen wollen.

(dpa)