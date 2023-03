Koalitionsverhandlungen: Arbeitsgruppentreffen ab Montag

Nach dem Start der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD am Donnerstag sollen sich ab Montag darauf auch die Facharbeitsgruppen treffen.

Das sagte ein Sprecher der SPD am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Geplant sind 13 Gruppen, in denen die Verhandlungen über Fachthemen wie innere Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft, Justiz, Bildung oder Klimaschutz geführt werden. In den Gruppen sollen in der Regel jeweils acht Politikerinnen und Politiker aus beiden Parteien vertreten sein.

Sitzungen der Arbeitsgruppen seien nach bisheriger Planung bis zum 29. März vorgesehen. Bis dahin müssen alle Gruppen durch sein und ihre Ergebnisse an die sogenannte Dachgruppe weitergeleitet haben. Aber nicht alle haben den gleichen Abgabetermin: Die Verhandlungen über Themen wie Verwaltung und Bildung, Stadtentwicklung und Mobilität müssen den Angaben zufolge erst in den späten Märztagen abgeschlossen sein, die übrigen schon früher. Am Schluss stehe das Thema Haushalt und Finanzen. Für Ende März, Anfang April sei dann das abschließende Treffen der Dachgruppe vorgesehen.

Das erste Treffen der Dachgruppe ist zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen für Donnerstag angekündigt. Sie ist das Kernteam der Verhandler von beiden Seiten, das maßgeblich entscheidet, was schließlich im Koalitionsvertrag landet.

(dpa)