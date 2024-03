Protest-Demo gegen den AfD-Parteitag

Die Brandenburger AfD wählt in Jüterbog eine neue Landesspitze. Draußen vor der Halle gibt es lautstarken Protest eines breiten Bündnisses.

Mehr als 100 Menschen haben in Jüterbog gegen die AfD protestiert. Ein Bündnis aus DGB, Jusos und Linksjugend Teltow-Fläming sowie der Grünen Jugend und der Sozialistischen Jugend Brandenburg demonstrierte am Samstag unter dem Motto "Hand-in-Hand gegen die AfD - Kein Bock auf Nazis in Jüterbog!" am Rande eines Landesparteitags gegen die AfD. Die Teilnehmer riefen "Ganz Brandenburg hasst die AfD!" und "Alle zusammen gegen den Faschismus". Die Brandenburger AfD wählt in Jüterbog einen neuen Landesvorstand. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

(dpa)