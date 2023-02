Rücktritt Grünen-Chefin: Co-Vorsitzende sieht stabile Partei

Trotz des Rauswurfs der Brandenburger Grünen-Landeschefin Julia Schmidt sieht die Co-Vorsitzende Alexandra Pichl die Landespartei als stabil an.

"Die Partei ist gut aufgestellt", sagte Pichl der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei "nicht besorgt". Schmidt war am Freitag auf Drängen der Parteispitze zurückgetreten.

Beim rot-schwarz-grünen Koalitionsausschuss am Montag wollte Pichl für die Grünen allein teilnehmen. Bisher waren nach Angaben des Landesverbands normalerweise beide Vorsitzende dabei. Der Koalitionsausschuss war bereits länger geplant, allerdings wurde mit intensiven Gesprächen auch wegen des Rücktritts bei den Grünen gerechnet. Seit 2019 regieren SPD, Grüne und CDU in Brandenburg gemeinsam. Im kommenden Jahr wird ein neuer Landtag gewählt.

Der Landesvorstand wirft der 29-jährigen Schmidt "wiederholte Fälle untragbaren Fehlverhaltens" vor. Konkrete Vorfälle wurden nicht genannt. Pichl hatte Schmidt vorgeworfen, dass sie in den vergangenen Monaten vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen sei. Schmidt äußerte sich bisher nicht zu diesen Vorwürfen. Die Nachwahl ist für einen Landesparteitag am 29. April geplant.

(dpa)