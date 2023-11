SPD, CDU und Grüne begrüßen Einigung bei Migrationsgipfel

Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen im Brandenburger Landtag haben sich mit den Beschlüssen des Migrationsgipfels von Bund und Ländern grundsätzlich zufrieden gezeigt.

Nun gebe es einen "Fahrplan", um die Probleme bewältigen zu können, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag. Ein Erfolg sei auch, dass Forderungen Brandenburgs in den beschlossenen Maßnahmen mit enthalten seien, etwa die Beschleunigung von Asylverfahren oder der einheitliche Umgang mit Asylleistungen.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann begrüßte die Einigung, sieht aber bei einigen Punkten der Maßnahmen noch Schwächen. Vieles in den Beschlüssen der Bundesregierung sei bereits von der Ampel versprochen, aber nicht umgesetzt worden, so Redmann. So fehlten etwa noch immer Rückführungsabkommen in die Herkunftsländer.

Die Einigung der Regierungschefs der Bundesländer und Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) sieht eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten vor. Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Migranten, der erstmals einen Asylantrag stellt, eine jährliche Pauschale von 7500 Euro und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme von rund 3,7 Milliarden Euro. Auch sollen die Leistungen für Asylbewerber gekürzt werden. Wenn sich Verfahren hinziehen, sollen künftig nicht nur 18, sondern 36 Monate lang nur Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Die Bundesregierung will zudem prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind.

Für die Grünen-Fraktion haben die Kommunen durch die jährliche Pauschale des Bundes jetzt Planungssicherheit. Besonders wichtig sei, dass Geflüchtete die Perspektive hätten, früher in Arbeit zu kommen, hieß es am Dienstag. Andere Punkte wie Grenzkontrollen nach Polen und Asylverfahren an den Außengrenzen sieht die Fraktion kritisch. "Humanität muss nach wie vor im Mittelpunkt bleiben", betonte Fraktionschefin Petra Budke.

Für die Linken-Fraktion kommt in den beschlossenen Maßnahmen die Integration zu kurz. "Wir haben keine Flüchtlingskrise, wir haben eine Gerechtigkeitskrise", sagte Linken-Fraktionschef Sebastian Walther. Mit den Beschlüssen würden weder die Erleichterung von Integration noch die Bekämpfung von Fluchtursachen angegangen. Die Linke-Fraktion will deshalb mit einem Antrag einen Pakt für Integration auf den Weg bringen. Sie fordert die Landesregierung darin auf, über eine Bundesratsinitiative die Streichung sämtlicher Arbeitsverbote aus dem Asyl-und Aufenthaltsrecht anzustreben. Zudem soll die Landesregierung dafür sorgen, dass Sprachkurse in Erstaufnahmeeinrichtungen in ausreichender Zahl angeboten werden.

