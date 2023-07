Wansner zu Merz: Das Thema wird bewusst hochgezogen

Die Diskussion um die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden zum Umgang mit der AfD geht weiter. Aus der Berliner CDU-Fraktion gibt es auch Kritik an den Vorwürfen gegen Merz.

Der langjährige Berliner CDU-Abgeordnete Kurt Wansner hält in der Diskussion um die Äußerungen des CDU-Bundesvorsitzenden zum Umgang mit der AfD zu Friedrich Merz. "Ich glaube, da wird ein Thema bewusst in der Sommerpause hochgezogen, um Herrn Merz zu schaden", sagte der Alterspräsident des Berliner Abgeordnetenhauses der RBB-"Abendschau" am Montag. "Wer sich mit seinem Interview und seinen Erklärungen danach mal beschäftig hat, der stellt fest, bisschen mehr Ruhe, bisschen mehr Sachlichkeit wäre hier in diesem Fall besser gewesen."

Wansner wies auch innerparteiliche Kritik zurück, allerdings ohne Namen zu nennen: "Es steht ja jedem frei, dem die Stimmungslage von Herrn Merz nicht gefällt, aus der CDU Deutschland auszutreten und möglicherweise in die politische Rente zu gehen." Auch aus seiner Fraktion im Landesparlament hatte es deutliche Kritik an Merz gegeben. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Gräff, nannte Merz am Montag eine tragische Figur und sagte im "Tagesspiegel", er sei als Kanzlerkandidat nicht geeignet. Auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte deutliche Kritik geübt.

Der Landesvorsitzende der Junge Union, Harald Burkart, schloss sich dem an: "Für uns ist klar als Junge Union Berlin und für mich als Landesvorsitzender, dass es erstmal keine Zusammenarbeit mit der AfD auf bundespolitischer, landespolitischer oder kommunalpolitischer Ebene geben darf", sagte er in der "Abendschau".

Merz hatte im ZDF-Sommerinterview am Sonntag erneut bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies dabei aber auf "gesetzgebende Körperschaften" mit Mandatsträgern, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Wenn in Thüringen ein Landrat der AfD gewählt worden sei und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister, dann seien das demokratische Wahlen. "Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Nach innerparteilicher Kritik an seinen Äußerungen lehnte Merz eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden am Montag ab. "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben", schrieb er auf Twitter.

(dpa)