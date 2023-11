Kirchweihbaum zwei Wochen nach Fest von Unbekannten umgesägt

In Unterfranken haben Unbekannte zwei Wochen nach dem eigentlichen Fest den Kirchweihbaum umgesägt.

Verletzt wurde dabei niemand und auch die Kirche direkt neben dem Baum wurde nicht beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach sollen die Täter den Baum in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) mit einer Motorsäge in der Nacht auf Sonntag umgelegt haben. Wie der Bürgermeister der Polizei sagte, sollte der Baum wohl sowieso regulär am Montag gefällt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

(dpa)