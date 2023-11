Ivan Repušić wird Generalmusikdirektor der Oper Leipzig

Der kroatische Dirigent Ivan Repušić soll der neue Generalmusikdirektor der Oper Leipzig werden.

Wie die Oper am Mittwoch in Leipzig mitteilte, trete Repušić sein Amt in der Saison 2025/26 an. Damit ist er der Nachfolger von Ulf Schirmer, der ab 2009 Generalmusikdirektor und ab 2011 Intendant der Oper war.

Der 1978 geborene Repušić ist demnach derzeit Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, Erster ständiger Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin sowie designierter Chefdirigent der Staatskapelle Weimar. In Zagreb habe der Kroate bei Igor Gjadrov und Vjekoslav Sutej Dirigieren studiert. Gastverpflichtungen führten ihn in der Vergangenheit unter anderem beispielsweise an das New National Theatre in Tokio.

Den Angaben zufolge wurde Repušić von Intendant Tobias Wolff vorgeschlagen. Die Ideen des Kroaten "für die Weiterentwicklung der Oper und seine ausgezeichneten Kontakte in die internationale Szene exzellenter Sängerinnen und Sänger sind für unser Leitungsteam ein echter Gewinn." Wolff ist seit August 2022 Intendant der Leipziger Oper. Nach Beendigung eines Auswahlverfahrens soll der Betriebsausschuss Kulturstätten der Stadt Leipzig Repušić Ende November offiziell zum neuen Generalmusikdirektor bestimmen.

