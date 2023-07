Neuhaus neue Präsidentin der Berliner Hochschule für Technik

Julia Neuhaus ist zur neuen Präsidentin der Berliner Hochschule für Technik gewählt worden.

Bei der Wahl am Donnerstag stimmte den Angaben der Hochschule zufolge im dritten Wahlgang eine knappe Mehrheit für Neuhaus. Neuhaus soll ihre vierjährige Amtszeit am 1. Oktober antreten. Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra ( SPD) gratulierte ihr am Freitag und teilte mit, sie freue sich sehr, dass Wissenschaft in Berlin noch weiblicher werde.

Neuhaus ist derzeit Dekanin des Fachbereichs Sozialversicherung an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin sowie Abteilungsleiterin Bildung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund - ebenfalls in Berlin.

An der Berliner Hochschule für Technik (BHT) löst sie im Herbst den aktuellen Präsidenten Werner Ullmann ab, der nach Angaben der Hochschule nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung stand. An der BHT lernen knapp 13.000 Studenten und Studentinnen in acht Fachbereichen.

(dpa)