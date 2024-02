Wechsel in der Geschäftsführung der "Tagesspiegel"-Gruppe

Der "Tagesspiegel" wechselte vor gut einem Jahr sein Format zu einer kompakteren Zeitung. Jetzt gibt es auch Neuerungen im Spitzenmanagement der Gruppe.

Bei der "Tagesspiegel"-Gruppe gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Der Jurist Nicolas Köhn wird Geschäftsführer und folgt Mitte Februar auf Ulrike Teschke, die "auf eigenen Wunsch ab Anfang Februar 2024 beruflich kürzertreten möchte", teilte das Verlagshaus am Donnerstag in Berlin mit. Der 41-Jährige kommt von dem digitalen Vermögensverwalter Liqid. Köhn bildet künftig die Spitze der Geschäftsführung gemeinsam mit dem bereits tätigen Co-Geschäftsführer Gabriel Grabner (44).

Teschke war im Jahre 2017 von der "Zeit"-Verlagsgruppe in Hamburg zum "Tagesspiegel" in die Hauptstadt gewechselt. Die von Dieter von Holtzbrinck 2009 gegründete Medienholding DvH Medien GmbH mit Sitz in Stuttgart hat die "Tagesspiegel"-Gruppe im Portfolio und hält auch die Hälfte an der "Zeit"-Verlagsgruppe. Teschke bleibe der DvH-Medien-Gruppe "freundschaftlich verbunden und wird dieser auch weiterhin als Beraterin zur Seite stehen", hieß es weiter in der "Tagesspiegel"-Mitteilung.

Die durchschnittlich verkaufte Auflage der Zeitung "Tagesspiegel" (Montag bis Sonntag) lag im vierten Quartal 2023 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 103.766 Exemplaren.

Seit Ende 2022 erscheint die Tageszeitung in einem kompakteren Format in der sogenannten Tabloid-Größe. Zudem wurde damals das journalistische Konzept verändert. Das Blatt wurde in einen überregionalen und in einen regionalen Teil aufgeteilt.

(dpa)