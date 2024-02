Zeidler neue Leiterin der Unfallforschung der Versicherer

Kirstin Zeidler ist neue Leiterin der Unfallforschung der Versicherer.

Die gelernte Betriebswirtin löst damit ihren Vorgänger Siegfried Brockmann ab, der seit 2006 Chef der Unfallforschung war und jetzt in den Ruhestand geht, wie der Gesamtverband der Versicherer am Freitag mitteilte. Die Unfallforschung analysiert Verkehrsunfälle und leitet aus den Erkenntnissen Maßnahmen ab, mit denen die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden soll.

"Mit Kirstin Zeidler haben wir eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin mit Verbandserfahrung an der Spitze der Unfallforschung", schrieb der Verband in einer Pressemitteilung. Zeidler war zuvor in verschiedenen Positionen im Versicherungsverband tätig gewesen; außerdem arbeitete sie beim Automobilclub ADAC, bei der Versicherungskammer Bayern und dem früheren Versicherer Deutscher Ring.

(dpa)