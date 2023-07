Vorjahressiegerin India Topfavoritin in Hoppegarten

Vorjahressiegerin India mit Star-Jockey Andrasch Starke tritt als Favoritin beim Toprennen am Sonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten an.

Die Fünfjährige aus dem Gestüt Ittlingen ist in diesem Jahr zweimal sehr stark in Frankreich gelaufen und hat in Paris-Longchamp ein Gruppe-III-Rennen gewonnen.

Beim Dreamgirl Fürstenberg-Rennen, das mit 55.000 Euro dotiert ist, treffen nach dem Deutschen Derby zum ersten Mal die dreijährigen Pferde über die Derbydistanz von 2400 Metern auf die ältere Garde. "Diese wichtige Leistungsprüfung ist mit neun Pferden aus fünf Jahrgängen sehr gut besetzt", sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh.

Er verwies auch auf die Konkurrenz aus Polen: "Wir freuen uns besonders über den Start des polnischen Derbysiegers Westminster Moon. Er hat am 2. Juli in Warschau mühelos mit vier Längen Vorsprung die Konkurrenz hinter sich gelassen. Und blieb auch beim dritten Start in dieser Saison ohne Niederlage." Geritten wird der Hengst von Thomas Trullier.

(dpa)