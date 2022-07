Jockey und Pferd in Top-Form: India Favoritin in Hoppegarten

Mit Deutschlands Top-Jockey Andrasch Starke im Sattel startet die vierjährige Stute India am Sonntag als Favoritin in das Top-Rennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten.

Das Dreamgirl Fürstenberg-Rennen ist mit 55.000 Euro dotiert, eine Zuchtprüfung der Europa-Gruppe III und führt über die Derbydistanz von 2400 Metern. Es messen sich dreijährige und ältere Pferde.

Die Siegprämie fürs Hauptereignis liegt bei 32.000 Euro und Indias Trainer Waldemar Hickst aus Köln optimistisch: "India ist in dieser Saison in Topform, hat alle drei Starts in Siege umgewandelt, zuletzt mit Starke den Großen Preis der Landeshauptstadt Magdeburg mühelos gewonnen. Das war gleichzeitig ihr erster Erfolg in einem Gruppe-Rennen." Indias stärkste Gegner sollten Virginia Storm (Michael Cadeddu) und Nubius (Rene Piechulek) sein.

Der vierte Saisonrenntag in Hoppegarten steht unter dem Motto "Renntag des Berliner Sports". Die Eisbären Berlin, die BR Volleys, die Füchse Berlin und auch Berlin Thunder wollen die Gelegenheit nutzen und sich dort präsentieren, Autogramme und Erinnerungsfotos inklusive.

(dpa)