Kassada gewinnt Diana-Trial in Hoppegarten

Deutschlands erfolgreichster Jockey Andrasch Starke hat beim vierten Renntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten das zweite Gruppe-Rennen der Saison gewonnen.

Der 49-jährige Topreiter gewann am Pfingstsonntag mit der 27:10 Favoritin Kassada das mit 55.000 Euro dotierte Diana-Trial. Das dreijährigen Stuten vorbehaltene Zuchtrennen führte über die Mitteldistanz von 2000 Metern und gilt als wichtigstes Vorbereitungsrennen für den klassischen Preis der Diana Anfang August in Düsseldorf.

"Das ist eine großartige Stute voller Energie und Power", sagte Starke nach dem vierten Sieg in der renommierten Prüfung über Kassada. Vor 10 200 Zuschauern baute Starke nach ständiger Führung in der Zielgeraden den Vorsprung immer weiter aus und gewann überlegen mit fünf Längen Vorteil in der Zeit von 2:03,9 Minuten.

Auf den zweiten Platz kam Drawn to Dream mit Rene Piechulek im Sattel zweieinhalb Längen zurück vor Außenseiterin Ultima, geritten von Dastan Sabatbekov. Enttäuschend lief die aus England angereiste Mitfavoritin Crackovia mit Jack Mitchell, die nicht über den vierten Rang hinauskam. Die Siegerin Kassada gehört dem Gestüt Röttgen, eine der erfolgreichsten deutschen Vollblut-Zuchtstätten und wird von Markus Klug in Köln trainiert.

(dpa)