Klassische drei Prüfungen beim 22. CSI in Neustadt-Dosse

Mit sechs internationalen Prüfungen wird am kommenden Wochenende das Reitturnier in Neustadt-Dosse ausgetragen.

Start ist am Donnerstag mit Prüfungen für sechs- bis achtjährigen Pferde. Zu den Höhepunkten des 22. CSI zählen das Championat am Samstag und der Große Preis am Sonntag. Als Teilnehmer haben unter anderem der ehemalige Europameister André Thieme sowie Rene Dittmer, der zur Spitzengruppe im Weltcup-Ranking der Westeuropa-Liga gehört, ihre Zusage gegeben.

Erstmals wird das Hallenturnier zusammen mit der Hengst-Körung ausgetragen, der Auswahl für die Zucht und der Auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt. Dies bereitet zusätzlichen logistischen Aufwand. "Die jungen Körkandidaten müssen z.B. getrennt von den Sportpferden untergebracht werden, also braucht es deutlich voneinander entfernte Stalltrakte", sagte Turnierdirektor Herbert Ulonska.

(dpa)