Silence Please imponiert im Silbernen Pferd

Jockey-Routinier Josef Bojko hat mit der 57:10 Mitfavoritin Silence Please das Silberne Pferd gewonnen.

Beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten setzte sich der 51-Jährige gebürtige Slowake am Sonntag mit der fünfjährigen Stute vor 7900 Besuchern überlegen mit fünf Längen Vorsprung vor dem Favoriten und zeitig an der Spitze liegenden Nerium (Bauyrzhan Murzabayev) durch. Auf dem dritten Platz in dem mit 55.000 Euro dotierten Gruppe III-Rennen über Steherdistanz von 3000 Metern folgte weit zurück (sieben Längen) die formbeständige Stute Stella (Rene Piechulek).

Auf den nächsten Rängen im 9er-Feld kamen der Gast aus Schweden, Quebello (Anna Pilroth), sowie der aus Polen angereiste Plontier (Wladimir Panow) ein. Enttäuschend der Vorjahrssieger Aff un zo: Es reichte nur zu Platz sieben.

Die Siegerin Silence Pleace gehört dem Team Valor, einer Besitzergemeinschaft aus den USA, und ist vor zwei Monaten aus England in den Rennstall von Trainer Andreas Wöhler nach Gütersloh gewechselt. "Die Stute hatte keine guten Leistungen mehr gezeigt", sagte Wöhler, deshalb kam es zum Orts- und Trainerwechsel.

