Alba meldet sich zurück: "Heimvorteil zurückgeholt"

Mit dem Sieg in Ulm ist Alba in den Playoffs angekommen. Dabei spielte sich ein Berliner überraschend in den Vordergrund. Am Freitag wartet schon Spiel drei.

Große Erleichterung herrschte bei den Basketballern von Alba Berlin drei Tage nach dem ernüchternden Heimdebakel zum Auftakt des Playoff-Viertelfinales. "Ich bin sehr glücklich, denn das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns den Heimvorteil zurückgeholt", sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 91:77-Erfolg bei ratiopharm Ulm. In der Best-of-five-Serie steht es damit 1:1. Das erste Spiel hatte Alba in Berlin mit 64:88 verloren.

Schon am Freitag kann Alba mit einem Heimsieg erstmalig in dieser Serie in Führung gehen (19.00 Uhr/Magentasport). Den Schwung aus der zweiten Hälfte in Ulm will der Titelverteidiger dabei mitnehmen. "Wir haben jetzt einen Weg gefunden und gelernt, wie wir sie in den Playoffs schlagen können", sagte Ojeda. Der Spanier fordert deshalb wieder vollen Einsatz. "Diese Intensität müssen wir jetzt beibehalten. Wir brauchen wieder 100 Prozent über 40 Minuten und viel Aggressivität. Denn in den Playoffs ist in den Duellen mehr erlaubt", sagte er.

Zumal Alba auch im zweiten Spiel zunächst Probleme hatte, die richtige Intensität zu finden. "Die erste Hälfte war eigentlich die Normalität und das, was wir erwartet haben", fand Ojeda. Doch dieses Mal waren die Hauptstädter in der Lage, in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauf zu legen. Und je mehr Alba aufkam, desto mehr baute Ulm ab.

Der Sportdirektor sah vor allem die bessere Defensivarbeit als Schlüssel zum Sieg. "Wir haben uns unser Selbstbewusstsein über die Defensive zurückgeholt und das dann auch in die Offensive mitgenommen. Die Trainer haben gesagt, dass wir weiter an unsere Defensive glauben müssen", sagte er.

Ein Schlüsselspieler war dabei Shooting Guard Gabriele Procida. Der 20-jährige Italiener lief bisher in seiner ersten Saison in Berlin meist etwas unter dem Radar. In Ulm hatte er nun seine große Stunde. "Er hat das ganze Jahr hart gearbeitet und viel gelernt. Er hatte es nicht einfach. Aber genau zum richtigen Moment war er jetzt da", freute sich Ojeda.

Procida traf alle seine fünf Würfe, darunter vier Drei-Punkt-Würfe. "Er hat ein exzellentes Spiel gemacht. Ich hoffe, das setzt er jetzt fort", lobte ihn Trainer Israel Gonzalez. Der 20-Jährige sorgte dafür, dass sich Alba entscheidend absetzen konnte. "In der ersten Halbzeit haben uns diese Dreier noch gefehlt. Mit seinen Punkten hat er es uns auch in der Defensive leichter gemacht", sagte Ojeda.

Dabei hatte Procida im ersten Playoff-Spiel noch ausgesetzt und war auch am Mittwoch erst in der zweiten Hälfte gekommen. "Ein Trainer macht auch mal Fehler", gestand Gonzalez schmunzelnd.

(dpa)