Landtag berät über Einwanderung - Polizeibeauftragtenwahl

Der Brandenburger Landtag debattiert heute zum Auftakt seiner dreitägigen Februar-Sitzung über Einwanderung.

Die AfD-Fraktion beantragte dazu eine Aktuelle Stunde. Sie fordert eine Abschiebeoffensive. Die CDU-Fraktion hält es für notwendig, stärker gegen illegale Migration vorzugehen. SPD und Grüne im Landtag sind sich gegen mehr Abschiebung.

Die Abgeordneten wählen erstmals eine Polizeibeauftragte. Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen hat dafür SPD-Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz vorgeschlagen. Die Linke und die Freien Wähler kritisieren den Vorschlag. Gossmann-Reetz soll nach der Wahl ernannt und vereidigt werden. Die Beauftragte soll Ansprechpartnerin für Bürger und Hilfe im Fall begründeter Beschwerden sein.

Die Koalition will auch Weichen für das vom Bund geforderte Flächenziel für Windräder stellen. Bis Ende 2032 müssen die Länder zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie ausweisen. Ein Entwurf sieht vor, dass in Brandenburg jede Planungsregion 1,8 Prozent der Fläche bis spätestens 31. Dezember 2027 und 2,2 Prozent der Regionsfläche bis spätestens 31. Dezember 2032 ausweist. In der Sitzung am Aschermittwoch wollen die Freien Wähler zudem Fasching, Fastnacht und Karneval offiziell als Kulturgut anerkannt wissen.

(dpa)