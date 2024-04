Umfrage: AfD trotz Verlusten weiter vorn - SPD legt zu

In einer neuen Umfrage bleibt die AfD in Brandenburg stärkste Partei. Aber: Sie verliert im Vergleich zum September deutlich. Die SPD gewinnt dazu. Hätte die aktuelle rot-schwarz-grüne Koalition noch eine Mehrheit?

Fünfeinhalb Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg liegt die AfD in einer Umfrage weiter vorn - sinkt aber in der Wählergunst. Sie käme aktuell bei der Sonntagsfrage auf 26 Prozent vor der SPD mit 22 Prozent, wie aus dem Brandenburg-Trend des Instituts Infratest dimap für rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg vom Mittwoch hervorgeht. Die AfD würde damit sechs Punkte zur Umfrage vom September verlieren, die SPD könnte zwei Punkte dazugewinnen.

Die rot-schwarz-grüne Koalition könnte nach der Umfrage weiter mit einer Mehrheit der Sitze im Landtag rechnen. Die CDU läge danach weiter bei 18 Prozent. Das von Sahra Wagenknecht gegründete Bündnis BSW würde auf 10 Prozent kommen - trotz eines bisher fehlenden Landesverbands in Brandenburg.

Die Grünen blieben bei 8 Prozent. Die Linke erreichte 6 Prozent, das wären 2 Punkte weniger als im September. BVB/Freie Wähler kämen auf 3 Prozent nach 6 Prozent zuvor und wären damit nicht mehr im Landtag vertreten.

Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. Für den Brandenburg-Trend wurden laut RBB 1161 Wahlberechtigte aus Brandenburg vom 4. bis 8. April repräsentativ befragt.

(dpa)