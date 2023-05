Wegner: Neuer Senat "brennt" für Berlin

Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat versichert, dass der neue schwarz-rote Senat bei der Lösung der Probleme der Stadt kräftig anpacken will.

"Wir brennen für Berlin", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in seiner ersten Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. "Wir wollen diese Stadt voranbringen." Die Berlinerinnen und Berliner sollten spüren, dass die Politik die Herausforderungen in der Stadt konsequent angehe. Der Senat wolle dabei Politik für alle machen. "Wir wollen das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen", sagte Wegner.

(dpa)