22-Jähriger prallt mit gestohlenem Auto gegen Zaun

Ein 22-Jähriger ist mit einem gestohlenen Auto im Ortsteil Wittenau in Berlin-Reinickendorf mutmaßlich Rennen gefahren und hat dabei einen Verkehrsunfall verursacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen am Sonntagmorgen, wie der Fahrer auf dem Wilhelmsruher Damm auf und ab fuhr sowie immer wieder stark beschleunigte. In Höhe eines Parkplatzes verlor der 22-Jährige die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Beide Männer blieben unverletzt. Polizisten stellten den Fahrer sowie den 24-jährigen Beifahrer kurz nach dem Unfall. Das Auto war laut Polizei nicht mehr fahrbereit, außerdem wurde der Zaun stark beschädigt.

Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme veranlasst. Zudem stellten die Beamten fest, dass beide Männer keinen Führerschein hatten und das Auto zuvor gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)