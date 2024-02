Abgetrennter Oberschenkel in Park entdeckt: Ermitttlung

Grausamer Fund in einem Berliner Park: Fußgängerinnen entdecken ein Körperteil in einem Gebüsch. Die Polizei rückt mit über 100 Kräften aus.

Ein abgetrennter Oberschenkel eines Menschen hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in einem Park in Berlin ausgelöst. 120 Kräfte suchten im Volkspark Prenzlauer Berg und in angrenzenden Straßen nach weiteren Körperteilen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Passantinnen riefen den Angaben zufolge am Vormittag die Polizei. Kurz vor 9 Uhr witterten mehrere Hunde etwas in einem Gebüsch. Als die Frauen nachsahen, entdeckten sie auf dem Grasboden ein Fleischstück. Ein Rechtsmediziner stellte fest, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll.

Der Volkspark wurde gesperrt. Die Polizisten suchten die Grünanlage im Berliner Nordosten mit Hunden und Stöcken ab. Die Indira-Gandhi-Straße, der Süderbrokweg, die Sigridstraße, die Maiglöckchenstraße und die Schneeglöckchenstraße wurden gesperrt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Oberschenkel rechtsmedizinisch untersucht werden. Die Untersuchung soll auch dabei helfen, die Identität der Person, zu der das Bein gehört, zu ermitteln. Zunächst berichtete der "Tagesspiegel" über den Fund.

(dpa)