Bande aus Kindern und Jugendlichen verübt mehrere Überfälle

Eine Bande von 13- und 14-Jährigen Kindern und Jugendlichen hat in Berlin-Neukölln eine Serie von Raubüberfällen auf Fahrer von Bestell-Mietwagen verübt.

Die Polizei nahm am vergangenen Freitag zwei Jungen im Alter von 13 und zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren im Stadtteil Rudow fest.

Die vier Kinder und Jugendlichen sollen in der Nacht zu Freitag um 4.00 Uhr ein Auto eines sogenannten Fahrdienstleisters in den Efeuweg bestellt haben. Als die 48-jährige Fahrerin ankam, standen dort zunächst nur zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger. Die beiden Älteren stiegen ein, der 13-Jährige stand an der Fahrertür und fragte, ob die 48-Jährige Geld wechseln könne. Als sie ihr Portemonnaie zückte, soll der zweite 13-jährige mit einem Schlagstock hinzugekommen sein und der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der andere 13-Jährige soll der Frau dann die Geldbörse entrissen haben. Alle vier flüchteten.

Die jungen mutmaßlichen Täter wurden noch am selben Tag gefasst und die Beute sichergestellt. Die Kinder und Jugendlichen stehen im Verdacht, in den vergangenen zwei Monaten mehrere ähnliche Überfälle begangen zu haben. Die 13-jährigen Jungen wurden an ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die beiden 14-jährigen Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen.

(dpa)