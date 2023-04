Männer fragen in Bar nach Kokain und begehen Raub

Eine Gruppe von Männern hat in einer Bar in Berlin-Wedding erst Kokain verlangt und anschließend den Barkeeper und zwei Gäste zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Die beiden Gäste im Alter von 32 und 43 Jahren kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 44 Jahre alte Barkeeper lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die fünf Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.

Laut Polizei betraten die Männer in der Nacht zu Dienstag das Lokal in der Reinickendorfer Straße. Einer der Männer schlug dem Barkeeper unvermittelt ins Gesicht, ein anderer bedrohte die Gäste mit einem Messer und forderte ihre Mobiltelefone. Als die Gäste dem Barkeeper zur Hilfe eilen wollten, wurden sie niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Die Räuber stahlen Autoschlüssel und Geld. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst an.

(dpa)