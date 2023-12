Mann im Görlitzer Park überfallen und niedergestochen

Ein Mann soll im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten überfallen und dabei eine Stichverletzung erlitten haben.

Er kam zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige gab an, dass der Angreifer bei dem Überfall in der Nacht zu Samstag versucht habe, ihm die Brieftasche zu stehlen. Er habe sich aber gewehrt, den Fremden von sich gestoßen, sei dann aber von diesem mit einem spitzen Gegenstand am Rücken verletzt worden.

Der Verletzte informierte nach bisherigen Erkenntnissen einen weiteren Passanten. Dann sei er am Ausgang des Parkes an der Oppelner Straße zusammengebrochen.

(dpa)