Mögliche Sichtung des gesuchten Raubtiers im Süden Berlins

Das gesuchte Raubtier ist nach Angaben der Berliner Polizei möglicherweise im Süden der Hauptstadt nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg gesichtet worden.

Das teilte Polizeisprecherin Beate Ostertag am Donnerstag mit. Das Berliner Veterinäramt und der Stadtjäger seien informiert worden. Sie sollen in Kürze am Einsatz- beziehungsweise Sichtungsort eintreffen, wie die Polizei gegen 13.00 Uhr bei Twitter mitteilte.

Am Nachmittag war die Königsweg im Bezirk Steglitz-Zehlendorf weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizeisprecherin machte dazu keine Angaben.

Der Hinweis auf das Wildtier erreichte Brandenburgs Polizei in der Nacht auf Donnerstag. Ein Video aus Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark zeigt das mutmaßliche Wildtier zwischen Bäumen und Büschen. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge handelt es sich dabei um eine Löwin.

