Nach Leichenfund in Berlin-Köpenick: Zeugen gesucht

Nach dem Fund eines toten Mannes in Berlin-Köpenick sucht die Polizei nach möglichen Zeugen eines Gewaltverbrechens.

Wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag angaben, werde derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Nach ersten Ermittlungen könnte der 43-Jährige bereits am Tag vor dem Fund getötet worden sein. Laut Polizei war der Tote ukrainischer Staatsbürger.

Der Mann war am Samstagmorgen leblos und mit einer Kopfverletzung aus dem Fluss Wuhle geborgen worden. Ein Passant hatte ihn am Ufer gegenüber der Argenauer Straße entdeckt. In der Nähe fanden die Beamten außerdem eine Blutlache auf einem Gehweg, hieß es am Samstag. Um wessen Blut es sich dabei handelte, sei Bestandteil der Ermittlungen. Die Mordkommission des LKA ermittelt.

(dpa)