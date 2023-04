Paar mit Schusswaffe bedroht: betrunkener festgenommen

Ein 28-Jähriger und seine Partnerin sind in ihrem Auto mutmaßlich von einem betrunkenen Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, war das Paar am Mittwoch auf der Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzberg) unterwegs. Dort soll ein 36-Jähriger versucht haben, sich mit seinem Auto von rechts in den sich stauenden Verkehr einzuordnen. Der 28-Jährige habe ihm "mittels Gestikulieren" zu verstehen gegeben, dass das dort nicht möglich sei.

Daraufhin sei der Tatverdächtige zunächst links vom Auto des Paares aufgetaucht und habe durch das geöffnete Fenster eine Schusswaffe auf den Mann gerichtet. Nach einer kurzen Verfolgung wechselte er demzufolge erneut auf die rechte Seite und richtete die Waffe nun auf die 27-Jährige. Dabei soll er "hämisch gelacht" haben. Das Paar fuhr an den Straßenrand und alarmierte die Polizei.

Wenig später nahmen Polizisten den mutmaßlichen Täter fest. An seinem Hosenbund trug er demnach eine Schreckschusswaffe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Außerdem fuhr der 36-Jährige ohne gültigen Führerschein. In seinem Auto fanden Polizisten Munition. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)