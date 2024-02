Paketbote in Wittenau attackiert und verletzt

Bei einer Auseinandersetzung soll ein Unbekannter in Berlin-Wittenau den Fahrer eines Paketwagens attackiert und verletzt haben.

Der 54-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war nach eigenen Angaben am Dienstagmittag in der Roedernallee damit beschäftigt, Pakete auszuladen. Ein Unbekannter habe ihn in "rüdem Ton" angesprochen, weil er dessen Fahrzeug eingeparkt hatte. Der Paketbote bat den Mann nach eigener Aussage, kurz zu warten. Stattdessen habe ihn der Unbekannte jedoch beleidigt, in den Bauch geboxt und sei weggefahren. Wenig später habe 54-Jährige Blut im Bauchbereich bemerkt. Im Krankenhaus sei dann eine Stichverletzung festgestellt worden.

(dpa)