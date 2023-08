Parteibüro der Grünen in Pankow mit Parole beschmiert

In Berlin-Pankow ist ein Parteibüro der Grünen mit Farbe beschmiert worden.

Die Schmierereien auf dem Schaufenster des Büros in der Berliner Straße wurden am Donnerstagmittag von einem Mitarbeiter angezeigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Laut Polizei wurde auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern eine Parole geschmiert. Die Beamten gingen davon aus, dass die Tat in der Nacht auf Donnerstag begangen wurde.

(dpa)