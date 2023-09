Raubüberfall mit Machete: Opfer verletzt

Ein 33-jähriger Mann ist in Berlin-Wedding von zwei Räubern überfallen und mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt worden.

Die Täter wollten ihr Opfer am Dienstagmorgen auf dem Leopoldplatz ausrauben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Mann sich weigerte, ihnen etwas zu geben, schlug einer der Täter mit der Machete zu. Der 33-Jährige erlitt laut Polizei eine Schnittverletzung am Arm. Die beiden Räuber flohen ohne Beute. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)