Senat-"Sicherheitsgipfel": Görlitzer Park und Silvester

Stadtteile mit viel Drogenhandel leiden oft auch unter Gewaltkriminalität und Verwahrlosung. Nach langer Toleranz stößt das seit einigen Jahren auch Anwohnern in Kreuzberg, Wedding und Neukölln auf. Welche Maßnahmen helfen, ist aber umstritten.

Der Berliner Senat berät unter der Leitung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner ( CDU) an diesem Freitag über die Sicherheit in der Stadt. Zu den Teilnehmern dieses "Sicherheitsgipfels" im Roten Rathaus zählen Innensenatorin Iris Spranger ( SPD), Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) und Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sowie die Chefs von Polizei und Feuerwehr und die Bezirksbürgermeisterinnen von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg.

Wegner hatte den "Sicherheitsgipfel" Ende Juli angekündigt, weil im Juni im Görlitzer Park in Kreuzberg eine junge Frau von mehreren Männern vergewaltigt worden war. Er kündigte ein Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit in Berlin an. Es wird auch um den Drogenhandel im Görlitzer Park und am Leopoldplatz in Wedding gehen sowie um die nächste Silvesternacht.

CDU-Politiker fordern eine Schließung des Görlitzer Parks in der Nacht, Videoüberwachung und mehr Polizeikontrollen. Die Grünen lehnen das ab und wollen mehr Geld für Sozialarbeiter. Auch der Leopoldplatz in Wedding gilt seit Langem als Anlaufpunkt für Drogensüchtige. Die SPD-Fraktion und auch die Grünen-Bezirksbürgermeisterinnen Clara Herrmann und Stefanie Remlinger wollen mehr Geld für Sozialarbeiter sowie für Heime für Obdachlose und Drogensüchtige ausgeben. Zugleich soll aber auch die Polizei den Drogenhandel noch stärker bekämpfen.

