Zwei Männer ertappen mutmaßlichen Einbrecher in Spätverkauf

Zwei Männer haben einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Spätverkauf in Berlin aufgehalten.

Die beiden 60 und 32 Jahre alten Zeugen beobachteten am Mittwochmorgen im Bezirk Treptow-Köpenick einen Mann in einem geschlossenen Spätverkauf, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der 60-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Der 40 Jahre alte Verdächtige floh durch den Hinterhof, konnte jedoch von dem 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 32-Jährige verletzte sich dabei leicht an der Hand. In der Umgebung des Spätverkaufs wurde der Polizei zufolge eine Tasche mit Einbruchswerkzeug sowie Zigarettenschachteln und Münzgeld gefunden. Gegen den Verdächtigen wir ermittelt.

(dpa)