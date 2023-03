22-Jähriger wird bei Streit im Straßenverkehr verletzt

Bei einem Streit im Straßenverkehr in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden.

Bei einem Streit im Straßenverkehr in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bremste ein 20 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag an der Kreuzung Hallesches Ufer/Schöneberger Straße an einer Ampel stark ab, als diese auf Rot sprang. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto und vier Mitfahrern hinter ihm fuhr, musste demzufolge ebenfalls stark abbremsen und soll daraufhin "wutentbrannt" aus seinem Auto gestiegen sein. Als auch der 20-Jährige ausstieg, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen.

Einer der Mitfahrer des 22 Jahre alten Fahrers, ein ebenfalls 22-Jähriger, gab an, zwischen die beiden Männer gegangen und dann gestürzt zu sein. Der 20-Jährige sei dabei auf ihn gefallen. Der Mitfahrer kam mit einer wenige Zentimeter tiefen Stichverletzung in der Brust in ein Krankenhaus. Wie es zu der Verletzung kam, ist bislang unklar.

Bei der Befragung der Männer widersprachen sich deren Aussagen teils erheblich, so die Polizei. Polizisten fanden vor Ort außerdem zwei Messer - eins auf der Straße, eins in dem Auto des 22-Jährigen. Die Ermittlungen zu den Zusammenhängen und dem genauen Hergang der Tat dauern an.

(dpa)