Angriffe in Silvesternacht - Durchsuchungen und Festnahmen

Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit Angriffen auf Polizisten in der Silvesternacht Wohnungen durchsucht und vorübergehend fünf Menschen festgenommen.

Am Morgen gegen 6.50 Uhr seien zehn Durchsuchungsbeschlüsse an neun Adressen im Ortsteil Gropiusstadt vollstreckt worden, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mit.

Neun Beschuldigten zwischen 15 und 19 Jahren wird demnach vorgeworfen, Molotowcocktails hergestellt zu haben, um damit Polizisten anzugreifen. Außerdem steht ein 16-Jähriger im Verdacht, mit einer Schreckschusswaffe auf Einsatzkräfte gezielt und geschossen zu haben. Es seien Beweismittel sowie mutmaßliche Drogen sichergestellt worden. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)