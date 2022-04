Geldautomat in Berlin-Marzahn gesprengt

Unbekannte haben einen Bankautomaten in Berlin-Marzahn gesprengt.

Der Automat und die Verglasung der Bank in der Mehrower Allee seien bei der Explosion in der Nacht zum Freitag stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Ein Passant hatte demnach einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Ob tatsächlich Geld erbeutet wurde, werde aktuell geprüft, hieß es am Freitag.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-929938/2 (dpa)