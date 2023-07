Lkw und Anhänger in Marzahn mutmaßlich angezündet

Ein Lkw und mehrere Anhänger sind in Berlin-Marzahn mutmaßlich angezündet worden.

Ein Lkw und mehrere Anhänger sind in Berlin-Marzahn mutmaßlich angezündet worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, bemerkten Anwohner in der Nacht zum Samstag einen Brandgeruch und entdeckten einen brennenden Pkw-Anhänger in der Wörlitzer Straße. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte, der Hänger brannte demnach vollständig aus. Ein daneben parkendes Auto sei durch die Hitze der Flammen ebenfalls beschädigt worden.

Auf dem Weg zum Brandort bemerkten hinzugerufene Polizeikräfte einen weiteren brennenden Anhänger: In der Märkischen Allee auf Höhe der Wittenberger Straße habe ein Lkw-Anhänger in Flammen gestanden. Die Polizisten löschten das Feuer demzufolge mit einem Feuerlöscher. Während der Löscharbeiten wies ein Passant die Beamten auf einen brennenden Lkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite hin. Auch dort löschte die Polizei selbst.

Wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände werde nun ein möglicher Zusammenhang geprüft. Ein Brandkommissariat des LKA hat mir ihren Ermittlungen begonnen.

(dpa)