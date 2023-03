Mann bedroht Frau mit Waffe

Ein 53-jähriger Mann hat eine Frau in Berlin-Marzahn beleidigt und sie und ihre Familie mit einer Waffe bedroht.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann hatte die 22-jährige Frau am Abend laut Polizei zunächst vom Balkon aus beleidigt, während sie auf der Karl-Holtz-Straße in einen Streit verwickelt war.

Als die Frau den Mann mit ihrem Partner und ihrer Tochter zur Rede stellen wollte, soll dieser eine Waffe in der Hand gehalten und der Familie mit dem Tod gedroht haben. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den Mann den Angaben zufolge wenige Stunden später in seiner Wohnung fest und fand dabei eine Schreckschusswaffe. Bei der Festnahme habe der Mann eine leichte Verletzung im Gesicht erlitten. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille.

(dpa)