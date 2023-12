Mann bei Streit in Wedding niedergestochen: OP in Klinik

Ein Mann ist bei einem Streit in Berlin-Wedding von seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt worden.

Der 33-Jährige wurde nach der Attacke in der Nacht zu Donnerstag in der Müllerstraße Ecke Seestraße in einer Klinik operiert und stationär aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zunächst war unklar, womit der 33-Jährige niedergestochen wurde. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten.

(dpa)