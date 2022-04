Mann in Berlin-Spandau mit Messer angegriffen

Zwei Frauen sollen einen jungen Mann in Berlin-Spandau mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge attackierten die beiden Unbekannten den 21-Jährigen am Freitagabend am Lindenufer, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann soll sich daraufhin mit Verletzungen an Hals und Oberkörper bis zum S-Bahnhof Spandau geschleppt haben, wo ihn eine Passantin entdeckte, erste Hilfe leistete und den Notruf wählte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den Angaben vom Samstag gab es zunächst noch keine Hinweise auf die Identität und die Motive der mutmaßlichen Täterinnen.

