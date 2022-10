Mann mit Schreckschusswaffe an S-Bahnstation festgenommen

Ein stark alkoholisierter 36-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in der Tasche ist an der S-Bahnstation Heiligensee von der Bundespolizei festgenommen worden.

Mitreisende sollen beobachtet haben, wie der Mann in einer S-Bahn Richtung Hennigsdorf eine Schusswaffe aus seiner Hose gezogen und die Waffe anschließend in seinem Rucksack verstaut haben soll, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Demnach informierten die Zeugen den Schaffner, der umgehend die Polizei alarmierte.

Bei der Festnahme an der Station Heiligensee am Sonntagabend fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusswaffe, ein Einwegglas mit Drogen und eine Feinwaage bei dem 36-Jährigen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein und stellte die Gegenstände sicher. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

(dpa)